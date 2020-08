Liverpool bindet Williams

Der FC Liverpool stattet seinen jungen Rechtsverteidiger Neco Williams mit einem langfristigen Vertrag aus. Das vermelden die Reds offiziell, ohne allerdings die Laufzeit anzugeben. „Ich denke, dass es momentan keinen besseren Ort gibt, um zu lernen und ein besserer Spieler zu werden“, freut sich der 19-Jährige.

Williams gelang es in Liverpools Meistersaison, sich bei den Profis festzuspielen und kann bereits auf elf Einsätze für die A-Mannschaft zurückblicken. Der Waliser ist somit zum Backup für Weltklasse-Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold avanciert.

🙌 @necowilliams01 has signed a new long-term contract 🙌



The 19-year-old commits his future to the champions ✊