Baumgart bestätigt Duda-Rückkehr

Ondrej Duda wird im Anschluss an seine Suspendierung für das Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg in den Kader des 1. FC Köln zurückkehren. Der Mittelfeldspieler sei „eine Option für den Kader. Eine Situation wie mit ihm gibt es im Fußball häufiger. Er ist trotzdem ein wichtiger Spieler für uns und wird am Samstag im Kader stehen“, stellte Steffen Baumgart am heutigen Dienstag in einer Medienrunde klar.

Zuvor machte Duda deutlich, dass er seine Einwechslung gegen Arminia Bielefeld (3:1) vergangene Woche keinesfalls abgelehnt habe. Vielmehr habe er das Aufwärmprogramm eigenständig abgebrochen, da er sich für eine Einwechslung ausreichend vorbereitet sah: „Ich fühlte mich bereit, wenn der Trainer sich dazu entscheiden würde, mich die letzten fünf Minuten spielen zu lassen.“ Zudem sei es nicht seine Absicht gewesen, „mich dem Klub und den Fans gegenüber despektierlich zu verhalten“.