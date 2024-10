Real: Vereinslegende Raúl vor neuem Job

Raúl orientiert sich bei Real Madrid um. Wie die ‚Marca‘ berichtet, wird der Spanier seinen Trainerposten bei Real Madrid Castilla zum Saisonende niederlegen. Auch sein Nachfolger ist bereits bekannt. Es handelt sich dabei um den ehemaligen Nationalspieler und derzeitigen Real U19-Trainer Álvaro Arbeloa. Raúl ist seit 2019 Coach der zweiten Mannschaft der Königlichen. Wie es im Anschluss für die 47-jährige Vereinsikone weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt.

Raúl soll dem Klub allerdings in anderer Funktion erhalten bleiben. Laut ‚Marca‘ sind zwei Optionen denkbar: Zum einen könnte er in den Trainerstab der ersten Mannschaft wechseln, die zweite wäre eine hochrangige Position innerhalb der Jugendabteilung des spanischen Rekordmeisters. Der langjährige Real-Spieler erhielt in den vergangenen Jahren immer wieder Angebote anderer Vereine, zuletzt wollte dem Vernehmen nach auch Schalke 04 Raúl als Trainer verpflichten. Doch der gebürtige Madrilene zog es stets vor, bei seinem Heimatklub zu bleiben.