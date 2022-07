Bochum „optimistisch“ bei Reis-Verlängerung

Hans-Peter Villis rechnet fest damit, dass Cheftrainer Thomas Reis dem VfL Bochum erhalten bleibt. „Ich bin optimistisch, dass es klappt, aber Vollzug melden können wir noch nicht. Dass wir ihn langfristig an den Klub binden möchten, ist ein offenes Geheimnis“, erklärt der Vereinschef gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ und gibt zu bedenken: „Aber wenn es länger dauert, ist das auch kein Problem, denn Thomas Reis hat ja noch einen gültigen Vertrag für die laufende Saison.“

Reis steht seit 2019 als Cheftrainer beim Revierklub an der Seitenlinie. 2021 führte er den VfL zurück in die Bundesliga, in diesem Jahr gelang ihm der Klassenerhalt. Bis 2023 steht der 48-Jährige noch an der Castroper Straße unter Vertrag. Eine Verlängerung noch vor dem Bundesliga-Saisonstart in rund eineinhalb Wochen wäre für Villis der „Idealfall“.