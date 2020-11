Vigo an Mandzukic interessiert

Celta Vigo hat offenbar Mario Mandzukic (34) im Visier. Der Stürmer, der zuletzt bei AL-Duhail in der katarischen Stars League spielte und nun vereinslos ist, steht laut dem lokalen Radiosender ‚Cope Vigo‘ auf dem Zettel des spanischen Erstligisten.

In Vigo könnte Mandzukic die Offensive um Iago Aspas beleben. In der bisherigen Saison gelangen den Galiziern in neun Spielen lediglich sechs Tore. Die Celtiñas hatten nach einem schwachen Saisonstart mit gerade einmal sieben Punkten aus neun Spielen am gestrigen Montag ihren Trainer Óscar García entlassen.