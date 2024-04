Nächster Inter-Star soll verlängern

Inter Mailand will einen weiteren wichtigen Stammspieler längerfristig an sich binden. „Ich kann mitteilen, dass wir nicht nur mit Lautaro, sondern auch mit Nicolò Barella einen neuen Vertrag zeitnah abschließen wollen“, sagte Sportdirektor Piero Ausilio am Rande des Mailänder Derbys, in dem die Nerazzurri mit 2:1 die Oberhand behielten und damit die Meisterschaft eintüteten.

Inters Mittelfeldmotor Barella ist noch bis 2026 gebunden. Ausilio und Co. wollen die Laufzeit frühzeitig ausdehnen, bevor man im nächsten Jahr unter Druck gerät. Seit Jahren ist Barella im Mailänder Mittelfeld gesetzt. In dieser Spielzeit kommt er auf 43 Einsätze, zwei Tore und sieben Vorlagen.