Kehrtwende: Sildillia vor Bundesliga-Wechsel

Kiliann Sildillia ist einer der Verlierer des Trainerwechsels beim SC Freiburg. Der Rechtsverteidiger ist hochveranlagt, holte etwa im Sommer mit Frankreich bei Olympia Silber und machte auch sonst mit vielen guten Auftritten auf sich aufmerksam. Doch unter Julian Schuster ist er nur noch in der Nebenrolle, kommt in der Bundesliga lediglich auf 64 Spielminuten.

Deshalb hat sich Sildillia jetzt für einen Wechsel entschieden. Wie die ‚Braunschweiger Zeitung‘ vermeldet, steht der VfL Wolfsburg kurz vor einer Verpflichtung des Abwehrspielers, der im Breisgau noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Nach FT-Informationen forderten die Freiburger zuletzt zwölf Millionen Euro Ablöse.

Jetzt doch der VfL: Umdenken bei Sildillia

Kurios: Der ‚kicker‘ hatte noch vor wenigen Wochen berichtet, dass Sildillia kein Interesse an einem Wechsel in die Autostadt habe, da er Wolfsburg „nicht als passenden nächsten Karriereschritt“ ansehe.

Jetzt also die Kehrtwende. Möglicherweise, weil beim VfL ein Platz auf der rechten Bahn frei wird, da Ridle Baku (26) vor einem Wechsel zu RB Leipzig steht. Folglich ist die kurz- bis mittelfristige Perspektive auf mehr Spielzeiten bei den Wölfen deutlich besser. In Freiburg musste sich Sildillia zuletzt hinter dem starken Lukas Kübler (32) anstellen, der vor der Winterpause in allen Spielen von Beginn an auflief.