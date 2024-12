SC Freiburg: Sildillia günstiger als gedacht

Interessierte Klubs müssen für die Verpflichtung von Kiliann Sildillia (22) doch nicht so tief in die Tasch greifen, wie zunächst kolportiert wurde. Nach FT-Informationen versieht der SC Freiburg den flexiblen Defensivakteur mit einem Preisschild über zwölf Millionen Euro, in italienischen Medien war dagegen zuvor von 15 Millionen die Rede. Darüber hinaus erfuhr FT, dass sich der Bundesligist bereits nach potenziellem Ersatz umschaut.

Sildillia kommt im Breisgau so gut wie gar nicht mehr zum Zug in der laufenden Spielzeit und plant entsprechend einen Tapetenwechsel. Das angestrebte Engagement in seiner Heimat bei Olympique Marseille kam jedoch im Sommer nicht zustande, weil sich die Klubs nicht auf eine Ablöse verständigen konnten. Aktuell zeigen zwei Klubs aus der Bundesliga und dem Vernehmen nach die AS Rom Interesse.