Premier League: Henderson ist Spieler des Jahres

Jordan Henderson erhält die Belohnung für eine überragende Saison. Der 30-jährige Kapitän des FC Liverpool wurde am heutigen Freitagvormittag zum Fußballer des Jahres (FWA Footballer of the Year) ernannt.

Henderson stand in 40 Pflichtspielen für die Reds auf dem Platz. Dabei gelangen ihm vier Tore und fünf Vorlagen. Als Schlüsselspieler im Team von Trainer Jürgen Klopp konnte der Mittelfeldakteur die Liverpooler zur ersten Meisterschaft seit 1990 führen.