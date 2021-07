Union: Rönnow im Anflug

Union Berlin hat nach dem Abgang von Loris Karius (28) offenbar einen neunen Torwart an der Angel. Nach Informationen des ‚kicker‘ steht Frederik Rönnow von Eintracht Frankfurt vor dem Wechsel zu den Köpenickern.

In Berlin soll der Däne künftig mit Routinier Andreas Luthe (34) um einen Stammplatz im Tor konkurrieren. Rönnow spielte in der vergangenen Saison leihweise beim FC Schalke 04, wo er seinen Stammplatz jedoch frühzeitig an Ralf Fährmann (32) verlor.

Ob Rönnow ausgeliehen oder festverpflichtet werden soll, lässt das Sportmagazin offen. Der 28-Jährige kommt in seiner Karriere auf 22 Bundesliga-Spiele, elf davon absolvierte er in der vergangenen Spielzeit für Schalke. Derweil haben die Frankfurter bereits einen Ersatz ausgemacht: Die Adler stehen vor der Verpflichtung von Jens Grahl (32) vom VfB Stuttgart.