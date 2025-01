HSV-Verlängerung? Königsdörffer äußert sich

Der Vertrag von Ransford Königsdörffer läuft beim Hamburger SV nur noch eineinhalb Jahre. Wie es für den 23-Jährigen dann weitergeht, damit will sich der Stürmer aber aktuell noch nicht befassen, sagt er gegenüber der ‚Bild‘. „Ich finde es wichtig, dass man sich erst einmal auf die Saison konzentriert. Wie es danach ausschaut, darüber wird man dann sicher reden. Ich bin aktuell froh, dass es gut läuft.“

Für den ghanaischen Nationalspieler läuft es in der Tat in dieser Spielzeit recht ordentlich, aktuell steht er trotz einiger Jokereinsätze bereits bei neun Saisontoren und einer Vorlage. Sein Ziel sei der Bundesliga-Aufstieg mit dem HSV, so Königsdörffer. Mit dem HSV steht er nach 19 Spieltagen an der Spitze der Zweitliga-Tabelle, am Sonntag (13:30 Uhr) wartet das Topspiel gegen Hannover 96 auf die Rothosen.