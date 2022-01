BVB: Dahoud droht weiter auszufallen

Borussia Dortmund muss weiterhin auf Mahmoud Dahoud verzichten. Laut ‚Sky‘ kann der Mittelfeldspieler nach wie vor nicht trainieren. Seine Teilnahme an der Partie gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) sei gefährdet.

Schon am gestrigen Dienstag fiel Dahoud für das DFB-Pokal-Spiel gegen den FC St. Pauli (1:2) mit Rückenproblemen aus. Zuvor hatte der 26-Jährige in dieser Saison in 19 Pflichtspielen für den BVB auf dem Platz gestanden.