Braunschweig feuert Härtel

Eintracht Braunschweig trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Jens Härtel. Auch Co-Trainer Ronny Thielemann wurde freigestellt. Der Zweitligist verlor am Freitag mit 0:3 bei Aufsteiger SV Elversberg. Mit nur fünf Punkten steht Braunschweig auf dem letzten Tabellenplatz. Der bisherige Assistent Marc Pfitzner übernimmt interimsweise. Am Freitag ist Fortuna Düsseldorf zu Gast beim BTSV.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vereinspräsidentin Nicole Kumpis erklärt: „Die sportliche Situation ist für uns alle extrem besorgniserregend. Es besteht dringender Handlungsbedarf. Wir haben in den vergangenen beiden Tagen – mit dem notwendigen emotionalen Abstand zur Niederlage am Freitag – die Situation mit allen Beteiligten umfangreich analysiert und viele Gespräche in unterschiedlichsten Konstellationen geführt. […] In den nächsten beiden Wochen hat die sportliche Leitung um Peter Vollmann, Benjamin Kessel und Dennis Kruppke den Auftrag, parallel gemeinsam anhand eines klaren Anforderungsprofils einen Trainer für die Eintracht zu finden.“