PSG an Ex-Schalker Todibo dran

Paris St. Germain beschäftigt sich mit Innenverteidiger Jean-Clair Todibo. Wie die FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, steht der 23-Jährige bei PSG-Kaderplaner Luis Campos auf der Liste. Das Interesse des Nobelklubs rührt unter anderem daher, dass der Ex-Schalker jung sowie entwicklungsfähig ist. Campos will in den kommenden Wochen in die Offensive gehen.

Darüber hinaus zeigen Vereine aus England und Italien Interesse an dem Rechtsfuß. Todibo selbst möchte jedoch die aktuelle Spielzeit beenden, ehe er sich mit seiner Zukunft beschäftigt. Gleiches gilt für dessen Klub OGC Nizza, für den er bislang 95 Mal auf dem Rasen stand. Bei den Aiglons steht der Defensivspezialist noch bis 2027 unter Vertrag.

