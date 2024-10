BVB: Vertragsgespräche mit Toptalent Kabar geplant

Bei Borussia Dortmund scharren einige junge Talente aus dem Nachwuchs mit den Hufen. Linksverteidiger Almugera Kabar ist einer dieser Spieler, der sich im Dunstkreis der Profis befindet. Beim Team von Trainer Nuri Sahin schnupperte der U17-Welt- und Europameister schon mehrfach rein und soll mittelfristig fester Bestandteil des Bundesligateams werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich sehe schon einen sehr interessanten Spieler, bei dem es gilt, dranzubleiben und zu arbeiten“, sagte Sahin während der Sommervorbereitung über Kabar, „der Junge ist sehr lernwillig, ist ein guter Typ und da mache ich mir nicht viele Sorgen.“ Der Profivertrag ist nun der nächste logische Schritt aus Sicht der Schwarz-Gelben.

Lese-Tipp

BVB: Couto hat zwei Probleme

Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, sind für die kommenden Wochen konkrete Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier angesetzt. Bisher fanden lediglich lose Gespräche statt. Was unter anderem daran liegt, dass Kabars aktueller Vertrag dem Bericht zufolge noch bis 2026 gültig ist. Bisher war von einem Vertragsende im kommenden Sommer die Rede. Die Schwarz-Gelben haben dementsprechend nicht den großen Druck.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwar hatten im Sommer der FC Barcelona, der FC Chelsea und der AC Mailand ihr Interesse am Linksverteidigertalent bekundet. Kabar weiß laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ das Umfeld in Dortmund allerdings sehr zu schätzen. Das Gesamtpaket aus Profi-Perspektive, Spielpraxis in der 3. Liga bei der U23 sowie Einsätzen in der UEFA Youth League war schon in der Vergangenheit für BVB-Talente Anreiz genug. Die Dortmunder dürften also unkomplizierte Verhandlungen erwarten.