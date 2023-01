Nürnberg: Wintzheimer will weg

Manuel Wintzheimer sieht seine Zukunft nicht beim 1. FC Nürnberg. Der erst im Sommer vom Hamburger SV gekommene Angreifer denkt nach Informationen der ‚Bild‘ über einen Vereinswechsel im Winter nach. Mehrere Zweitligisten sollen Interesse an dem 23-Jährigen zeigen. „Es ist richtig, dass es Klubs gibt, die sich bei uns nach Manuel erkundigt haben. Mehr gibt es aktuell dazu nicht zu sagen, zumal wir grundsätzlich Wechselgerüchte nicht kommentieren“, sagt Sportdirektor Olaf Rebbe.

Elf Spiele bestritt Wintzheimer seit seiner Ankunft für den FCN, lediglich einmal stand er in der Startformation. „Dass Manuel mit der Hinrunde auch aufgrund seiner Verletzung nicht zufrieden sein kann, liegt auf der Hand, aber das gilt auch für andere Spieler. In der bisherigen Vorbereitung macht er einen sehr guten Eindruck, “ so Rebbe weiter.

