VfB-Rückkehr? Bobic klärt auf

Fredi Bobic hält sich zur Stunde sämtliche Möglichkeiten offen. „Wenn irgendwo eine Position frei ist, ist es ganz normal, dass dein Name gespielt wird. Ich gucke in viele, viele Richtungen, ob im In- oder im Ausland. Ich bin selbst gespannt, da es immer eine besondere Zeit ist, wenn man ein bisschen raus ist und auftanken kann“, erklärte Bobic am heutigen Sonntagvormittag bei ‚Bild-TV‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an 51-Jährigen wurde zuletzt vor allem dem VfB Stuttgart nachgesagt. „Ich habe einen sehr guten Draht zu meinem Jugend- und Lieblingsklub. Das ist ganz klar“, so Bobic, der allerdings nicht näher darauf eingehen wollte. Sein bislang letztes Vereinsengagement bei Hertha BSC endete im Januar.