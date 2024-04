Conteh vor Bundesliga-Wechsel

Sirlord Conteh steht kurz vor einem Wechsel in die Bundeliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird der 1. FC Heidenheim den 27-jährigen Rechtsaußen vom SC Paderborn verpflichten. Alle Verträge seien bereits unterschrieben, die Ablöse liege im mittleren sechsstelligen Bereich.

Conteh hat in dieser Saison für die Paderborner 31 Spiele in der 2. Bundesliga absolviert und dabei drei Treffer erzielt und drei aufgelegt. Er gehört zu den schnellsten Spielern der Liga und ist in der Offensive variabel einsetzbar.