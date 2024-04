Ex-Stuttgarter Phillips vor Liverpool-Abflug

Nathaniel Phillips (27) könnte den FC Liverpool endgültig hinter sich lassen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, will Leeds United den Innenverteidiger verpflichten. Die Whites bangen derzeit noch um den Wiederaufstieg in die Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Phillips ist seit Ende Januar an den Zweitligisten Cardiff City verliehen. Sein Vertrag an der Anfield Road läuft nur noch bis 2025, eine Perspektive in Liverpool hat er nicht. In der Saison 2019/20 war Phillips leihweise für den VfB Stuttgart aufgelaufen.