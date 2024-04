Trotz Abstieg: Darmstadt hält zu Lieberknecht

Der SV Darmstadt 98 will weiterhin mit Trainer Torsten Lieberknecht zusammenarbeiten. Auch der feststehende Abstieg ändert nichts an der Überzeugung des Vereins. „Wir stellen ihm es frei. Wir wollen hier was aufbauen – längerfristig“, so Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch nach der gestrigen 0:1-Niederlage gegen den 1.FC Heidenheim.

Unter Lieberknecht gelang den Lilien 2023 der Aufstieg in die Bundesliga. Nach nur einem Jahr im Oberhaus müssen die Hessen nun den schweren Gang in die zweite Liga antreten. Für den Übungsleiter ist es nach 2014 mit Eintracht Braunschweig bereits der zweite Bundesliga-Abstieg seiner Karriere. Fritsch betont: „Hier wird nichts untergehen und hier bricht auch nichts zusammen, weil im Endergebnis – ganz vernünftig und sachlich analysiert – ist ja jetzt nichts passiert, was nicht vorhersehbar war.“