Selke-Rückkehr früher als gedacht

Davie Selke könnte den 1. FC Köln früher verstärken als zuletzt erwartet. „Davie ist seit einer guten Woche wieder auf dem Trainingsplatz. Es sieht wirklich danach aus, dass er noch vor der Länderspielpause zurückkehren kann“, so FC-Trainer Timo Schultz auf der heutigen Pressekonferenz. Der 29-Jährige könnte in den Derbys gegen Bayer Leverkusen (3. März) und Borussia Mönchengladbach (9. März) eine Option darstellen, jedoch noch nicht für das anstehende Ligaspiel am Samstag gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr).

Selke hatte sich Mitte Januar den Fuß gebrochen. Mit fünf Toren ist der Mittelstürmer bester Torschütze beim offensivschwächsten Team der Liga. Auf die weiteren Langzeitverletzten Mark Uth (32) und Luca Waldschmidt (27) muss Schultz weiterhin verzichten. Bei beiden Spielern sei nicht mit einer Rückkehr vor der Länderspielpause zu rechnen.