Hiobsbotschaft: Kölns Uth lange raus

Der 1. FC Köln muss erneut lange auf Angreifer Mark Uth verzichten. Nach Klubangaben hat eine MRT-Untersuchung eine zunächst nicht näher benannte Knieverletzung ergeben. Der Pechvogel „muss vorerst pausieren“, heißt es in der Mitteilung. Erlitten hat Uth die Verletzung im Testspiel gegen Rot-Weiss Essen (4:4).

‚Sky‘ kann die Blessur des 32-Jährigen derweil konkretisieren. Das Innenband sei in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Riss liege zwar nicht vor, dennoch muss Uth eine Schiene tragen und wohl mehrere Wochen auf sein Comeback warten. Es ist der nächste Rückschlag für den in den vergangenen Jahren so häufig verletzten Offensivspieler.