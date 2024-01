Köln: Waldschmidt lange raus

https://fc.de/verletzung-bei-luca-waldschmidt

Verletzung bei Luca Waldschmidt | 1. FC Köln

Luca Waldschmidt verpasste das Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (1:1), nachdem er sich im Abschlusstraining am Freitag verletzt hatte. Am Sonntagvormittag unterzog sich der 27-jährige Offensivspieler einer MRT-Untersuchung. Dabei wurde festgestellt, dass das Wadenbein angebrochen ist. Damit wird Waldschmidt dem FC mehrere Wochen fehlen. © 1. FC KÖLN GMBH & CO. KGAA 2023 - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.