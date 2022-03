BVB: Kein Stichtag für Haaland

Sebastian Kehl hat die Existenz eines Stichtags für den Wechsel von Erling Haaland dementiert. Bei ‚DAZN‘ sagte der designierte Sportdirektor von Borussia Dortmund am Rande des gestrigen 1:1 beim 1. FC Köln: „Es gibt kein Datum und kein Statement zu Haaland. Es ist viel geschrieben worden in den letzten Tagen, vieles davon stimmt nicht.“

Zuvor hatte die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass die Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag am 30. April abläuft. Nun ist klar: Die Favoriten Real Madrid und Manchester City haben noch deutlich länger Zeit, den 21-jährigen Torjäger für festgeschriebene 75 bis 90 Millionen in diesem Sommer zu verpflichten.

Dennoch gilt laut Kehl: „Wir hoffen, dass wir bei den Gesprächen, die wir intern führen und nach vorne bringen, vorankommen. Das ist wichtig für unsere Planung.“ Die Hoffnung auf einen Haaland-Verbleib soll man beim BVB bereits aufgegeben haben, entsprechend läuft die Suche nach einem Nachfolger.