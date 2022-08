Streich für immer in Freiburg?

Christian Streich zeigt sich skeptisch gegenüber einem Vereinswechsel. „Würde ich den Verein wechseln, würde ich meine Chance auf einen Titelgewinn signifikant verringern. Die Leute hier würden ja nicht alle mitgehen“, so der Cheftrainer des SC Freiburg im Gespräch mit dem ‚kicker‘.

„Vielleicht“, spekuliert Streich, „wäre ich gar nicht mehr in der Lage, irgendwo anders erfolgreich zu arbeiten. Ich bin so lange hier und habe ein gewisses Alter. Die Wahrscheinlichkeit, dass es bei einem anderen Verein nicht funktionieren würde, wäre nicht gering. Das ist mein Gefühl, wenn ich ganz ehrlich sein soll.“ Seit Dezember 2011 steht der 57-Jährige bei den Breisgauern an der Seitenlinie und ist damit der dienstälteste Coach der Bundesliga.