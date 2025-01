Gespräche weit fortgeschritten: Gala vor Morata-Coup

Álvaro Morata steht kurz vor einem Engagement in der Türkei. Wie ‚Relevo‘ berichtet, sind die Verhandlungen über einen Transfer des 32-Jährigen zu Galatasaray weit fortgeschritten. Dem spanischen Portal zufolge strebt der Süper Lig-Vertreter eine Leihe mit Kaufoption oder einen festen Transfer an. Bis 2028 ist der Stürmer noch an den AC Mailand gebunden.

Morata war erst im Sommer für 13 Millionen Euro von Atlético Madrid nach Mailand gewechselt. Bei den Rossoneri gehört der spanische Nationalspieler (84 Länderspiele) zum Stammpersonal und verbuchte in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend sechs Tore und zwei Assists in 25 Spielen.