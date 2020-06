Trainerjob: Übernimmt Lehmann auf der Insel?

Mitte Mai wurde Jens Lehmann bei Hertha BSC in den Aufsichtsrat berufen. Jetzt, nur etwas mehr als einen Monat später, hat der Ex-Torwart offenbar schon die nächste Aufgabe im Blick. Lehmann will Trainer in Schottland werden, heißt es auf der Insel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 50-Jährige ist scharf auf den vakanten Posten bei Dundee United, berichtet die dort ansässige Zeitung ‚Evening Telegraph‘. Lehmann wolle wieder im Trainergeschäft Fuß fassen und sehe den potenziellen Job bei Dundee als ideale Gelegenheit.

Dundee sucht

Nach dem vorzeitigen Saison-Abbruch in Schottland ist der zweitklassige Championship-Klub als Tabellenerster bereits in die erste Liga aufgestiegen. Trainer Robbie Neilson verließ den Klub kürzlich, übernahm am Sonntag bei seinem Ex-Klub Heart of Midlothian.

Kommt nun Lehmann? Bisher war der gebürtige Essener nur als Co-Trainer beim FC Arsenal und FC Augsburg tätig. Unklar ist unterdessen, wie man bei der Hertha mit dem vermeintlichen Lehmann-Plan umgehen würde.