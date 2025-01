Die New York Red Bulls holen einen neuen Linksverteidiger an Bord. Raheem Edwards wechselt nach seinem Vertragsende bei CF Montréal ablösefrei zu den New Yorkern und unterschreibt einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr. Der 29-jährige Kanadier tritt damit das Erbe des zu Holstein Kiel abgewanderten John Tolkin (22) an.

