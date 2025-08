Klares Wunschziel: Neuer Mitspieler im Silva-Poker

Celta Vigo streckt die Fühler nach André Silva (29) aus. Wie die ‚Estadio Deportivo‘ berichtet, eruiert der La Liga-Klub, der sich für die Europa League qualifiziert hat, einen möglichen Vorstoß. Mit den Verpflichtungen von Bryan Zaragoza (23) und Ilaix Moriba (22) hat man sich in jüngster Vergangenheit bereits zweimal in der Bundesliga bedient.

Das Problem: Silva selbst ist sich schon mit Werder Bremen einig, dort verbrachte er die vergangene Rückrunde auf Leihbasis. Knackpunkt bleibt eine Übereinkunft mit RB Leipzig. In Sachsen steht der portugiesische Stürmer noch bis 2026 unter Vertrag, auf das ihm zustehende Jahresgehalt über sieben Millionen Euro möchte er eigentlich nicht verzichten.

Die Hoffnung: Silva wünscht sich in allererster Linie einen Verbleib in Europa, ergänzt ‚Sky‘. Entsprechende Lockrufe aus der Türkei oder Saudi-Arabien hat der Rechtsfuß dem Bezahlsender abgelehnt. Sollte Bremen den Deal nicht abgeschlossen bekommen, könnte sich also die Tür für einen Wechsel nach Spanien öffnen. In La Liga war Silva bereits für den FC Sevilla (2018/19) sowie für Real Sociedad (2023/24) aktiv.