Liverpools spektakuläre Wunschelf für die Saison 2025/26

Was der FC Liverpool in diesem Sommer auf dem Transfermarkt treibt, ist der absolute Wahnsinn. Über 300 Millionen Euro haben die Reds schon in neue Spieler gebuttert. Der absolute Königstransfer war bisher Florian Wirtz.

Aber der amtierende englische Meister ist mit seiner irren Shoppingtour noch lange nicht am Ende. Es sollen weitere Hochkaräter für bis zu dreistellige Millionensummen kommen. Und das, obwohl Liverpool auf dem Transfermarkt in den vergangenen Jahren im Vergleich zu anderen englischen Topvereine bedächtig agiert hat.

Die Tage der Zurückhaltung sind jetzt aber vorbei. Für unsere Kollegen von Kick11 ist die Zeit gekommen, mal zu schauen, wie die Liverpooler Startaufstellung für die neue Saison aussehen könnte.