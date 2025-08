Rodrygo: 60-Millionen-Offerte im Anflug

Angesichts der starken Konkurrenz um Vinicius und Co. hat es Rodrygo trotz seines unverkennbaren Talents bei Real Madrid schwer. Insbesondere in der Liga musste der Brasilianer in der vergangenen Spielzeit häufig zunächst auf der Bank Platz nehmen und zeigte sich wiederholt unzufrieden mit seiner Situation.

Dies machten die Berater des Brasilianers bei den Klubverantwortlichen deutlich. Real beschloss daraufhin, dem Rechtsfuß die Tür zu öffnen und zeigt sich offen für Angebote. Loses Interesse zeigten der FC Bayern, Paris St. Germain, Manchester City und der FC Arsenal.

Heißester Verehrer ist allerdings Tottenham Hotspur. Laut ‚Cadena SER‘ bereitet der Londoner Klub als Reaktion auf den Abgang von Kapitän Heung-Min Son (33) ein Angebot für den 24-Jährigen vor.

Umdenken bei Rodrygo?

Die Spurs wollen demnach 60 Millionen Euro plus weitere Boni offerieren. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Londoner bei den Königlichen um Erlaubnis gebeten, in direkte Gespräche mit dem Nationalspieler eintreten zu dürfen. Nach FT-Infos zeigte sich Rodrygo jedoch nicht besonders angetan von einem Wechsel zum Europa League-Sieger, präferiert einen echten Topklub.

Diese Haltung könnte sich jedoch angesichts fehlender weiterer Alternativen geändert oder zumindest aufgeweicht haben. Ansonsten würde Tottenham wohl kaum ein offizielles Angebot vorbereiten.

Die Londoner haben den Rechtsfuß als idealen Nachfolger von Son ausgemacht, der den Klub nach zehn Jahren verlässt und sich für 22,5 Millionen Euro dem Los Angeles FC anschließen wird.