BVB bereitet sich auf Gittens-Abgang vor

Jamie Gittens war der einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Lichtblick bei Borussia Dortmund in der Hinrunde. Der Engländer spielte sich mit starken Auftritten in die Notizblöcke zahlreicher Klubs aus der Premier League, auch dem FC Bayern wird ein Interesse am Flügelspieler nachgesagt.

Und auch wenn der 20-Jährige unter Niko Kovac aktuell in einer Formkrise steckt, rechnen sich die Verantwortlichen des BVB eine hohe Ablöse für Gittens aus. Bis zu 84 Millionen Euro erhoffen sich die Dortmunder dem Vernehmen nach. Wie ‚Sky‘ nun berichtet, ist man sich intern bereits darüber im Klaren, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Die Schwarz-Gelben rechnen fest mit einem Abgang, heißt es.

Dieser wird noch wahrscheinlicher, sollte Dortmund die Qualifikation zur Champions League oder womöglich sogar zur Europa League verpassen. Dann nämlich bräuchte der BVB dringend Einnahmen aus Spielerverkäufen, um die Verluste zu kompensieren. Der Vertrag von Gittens beim Bundesligisten läuft noch bis 2028, dadurch befinden sich die Borussia-Bosse zumindest in einer guten Verhandlungsposition.