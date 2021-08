Hinteregger: Der Traum von Italien

Martin Hinteregger kann sich offenbar gut vorstellen, eines Tages in der Serie A zu spielen. „Als Verteidiger lernt man da viel“, meint der 28-Jährige in einem Interview mit der ‚Sport Bild‘. „Unter einem Typen wie zum Beispiel José Mourinho würde ich auch gerne mal spielen“, so der Österreicher weiter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell ist Hinteregger aber voll und ganz auf Eintracht Frankfurt konzentriert: „Ich habe überhaupt keine Wechselgedanken.“ Der Innenverteidiger steht noch bis 2024 bei den Adlern unter Vertrag. Ein Wechsel zu einen späteren Zeitpunkt dürfte immer noch eine Option sein, denn in Italien könne man „prinzipiell zwei, drei Jahre länger spielen.“