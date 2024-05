Bayer 04: Alonso erläutert Wirtz-Entscheidung

Xabi Alonso ist auf die Blessur von Florian Wirtz zu sprechen gekommen. Nach dem gestrigen Final-Einzug in der Europa League gegen die AS Rom (2:2) sagte Bayer Leverkusens Cheftrainer: „Flo konnte nicht gut laufen, er ist gehumpelt, aber er wollte der Mannschaft helfen. Es gab ein kleines Risiko, aber wir brauchten etwas Spezielles. Wir haben gesehen, dass er auch mit 70 Prozent ein guter Spieler ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Hintergrund: Vor einigen Wochen hatte Wirtz einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen, infolgedessen er noch immer von Schmerzen geplagt wird. Bei der gestrigen Begegnung wurde der 21-jährige Spielmacher trotzdem in der 81. Minute eingewechselt. Der deutsche Nationalspieler war sichtlich angeschlagen, Alonso kündigte an: „In Bochum wird Flo am Sonntag sicher nicht spielen. Er braucht etwas Zeit.“