Schalke tütet Manga-Deal ein

Ben Manga wird nach einigem Hin und Her nun doch neuer Kaderplaner beim FC Schalke 04. Wie ‚Sky‘ und ‚Bild‘ übereinstimmend berichten, soll der 50-Jährige am heutigen Freitagnachmittag vorgestellt werden. Manga war zuletzt Technischer Direktor beim FC Watford. Dort löste er seinen Vertrag nun auf, um zu den Königsblauen zu wechseln.

Bei den Schalkern soll er zusammen mit Sportdirektor Marc Wilmots den Kader so umbauen, dass in der kommenden Saison das obere Tabellendrittel angegriffen werden kann. Den Berichten zufolge hat Manga in den vergangenen Wochen bereits als Schatten-Kaderplaner bei den Königsblauen im Hintergrund mitgearbeitet. Die offizielle Verkündung der Anstellung sollte aber erst nach dem gelungenen Klassenerhalt des Zweitligisten erfolgen.