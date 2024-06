Fortuna verabschiedet Sturm-Duo

Fortuna Düsseldorf wird die Kaufoptionen für die Leihspieler Christoph Daferner und Marlon Mustapha nicht ziehen. Die beiden Stürmer werden zu ihren Stammvereinen 1. FC Nürnberg beziehungsweise Como 1907 zurückkehren. Daferner kam auf 18 Einsätze in der 2. Bundesliga für die Fortuna. Ihm gelang eine Vorlage. Bei Nürnberg steht er noch bis 2026 unter Vertrag. Mustapha kam in der Rückrunde auf zehn Ligaeinsätze. Hierbei sammelte er drei Scorerpunkte (zwei Tore, eine Vorlage). Seine Vertragslaufzeit beim italienischen Serie A-Aufsteiger ist nicht bekannt.

„Marlon Mustapha und Christoph Daferner waren wichtige Verstärkungen für die Rückrunde. Mit ihnen konnten wir den Kader abrunden und dem Trainer neue Optionen geben“, äußert sich Sportvorstand Klaus Allofs über die Abgänge, „wir bedanken uns bei beiden für ihren wertvollen Einsatz.“ Auch Sportdirektor Christian Weber fand Abschiedsworte für die beiden: „Nachdem Marlon und Christoph im Winter zu uns gestoßen sind, haben sich beide innerhalb kürzester Zeit in die Gruppe integriert und sich jederzeit in den Dienst der Mannschaft gestellt. Wir haben uns dagegen entschieden, die Kaufoptionen wahrzunehmen, da wir uns in der kommenden Saison auf dieser Position anders aufstellen wollen. Wir wünschen beiden auf ihrem weiteren Weg alles Gute.“