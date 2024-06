Auch „wenn England erwacht“: Freiburg plant mit Doan

Ritsu Doan soll dem SC Freiburg nach seiner starken Saison noch länger erhalten bleiben. Dies erklärt SC-Sportvorstand Klemens Hartenbach gegenüber dem ‚kicker‘: „Wir sind nicht naiv und kennen das Gebaren anderer Vereine. Wenn England im August aus dem Sommerschlaf erwacht und die Spieler mit unglaublichen Gehaltsangeboten verrückt gemacht werden. Aber wir sitzen am Schalthebel und gehen fest davon aus, dass er bleibt, und planen dementsprechend mit ihm.“ Über die genaue Vertragslänge des Japaners macht Freiburg jedoch wie üblich keine Angaben.

Doan absolvierte in der abgelaufenen Bundesligasaison 30 Partien für die Breisgauer. Dabei erzielte er sieben Tore und bereitete vier weitere vor. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten überzeugte der 25-jährige Rechtsaußen, der 2022 für 8,5 Millionen Euro von der PSV Eindhoven nach Freiburg kam, auch auf seiner neuen Position als Schienenspieler. „Er hat mit dem Trainerteam viel Arbeit in die Komplettierung seines fußballerischen Profils gesteckt. Gerade in der Arbeit gegen den Ball. Wir haben ihm gesagt: Lass uns das jetzt noch ein Jahr lang so weitermachen, dann bist du bereit für alles, denn dann bist du ein noch kompletterer Fußballer“, so Hartenbach.