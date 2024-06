FC Bayern: Überraschende Ouédraogo-Entscheidung

Es fehle nur noch die Unterschrift, berichtete vor wenigen Tagen der ‚Sportbuzzer‘, dann sei der Wechsel von Assan Ouédraogo (18) zum FC Bayern durch. Zu einem Transfer nach München wird es nun aber doch nicht kommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich Bayern gegen eine Verpflichtung des Schalker Ausnahmetalents entschieden. Das Spielerlager soll in den vergangenen Stunden über diesen Entschluss informiert worden sein.

Lese-Tipp

De Jong-Poker: Gute Nachrichten für Bayern

Die Kehrtwende wurde letztlich von Sportvorstand Max Eberl und dem neuen Trainer Vincent Kompany in die Wege geleitet, berichtet ‚Sky‘, zudem wolle Bayern das finanzielle Paket derzeit nicht stemmen. Für das Aktivieren der Ausstiegsklausel wären mit Boni bis zu 15 Millionen Euro fällig geworden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wer schnappt zu?

Wohin es Ouédraogo nun zieht, ist wieder völlig offen. Ein Verbleib in der zweiten Liga wäre nur per Rückleihe für eine Saison denkbar – dieses Modell wurde auch in München diskutiert. Großes Interesse am Mittelfeld-Juwel hatten in den vergangenen Monaten RB Leipzig und Eintracht Frankfurt signalisiert.

Aus England strecken Manchester United, Aston Villa, Newcastle United und der FC Liverpool die Fühler aus. Für Premier League-Klubs beträgt Ouédraogos Klausel 14 Millionen Euro und muss bis Mitte Juni gezogen werden.