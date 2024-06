Osimhen-Korb vom Traumklub | Flick macht Félix happy

Osimhens Problem mit dem Traumklub

Victor Osimhen will sich in diesem Sommer den Traum von der Premier League erfüllen. Wenn er sich den Klub aussuchen könnte, würde der Nigerianer wohl an der Stamford Bridge anheuern. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ ist Osimhen schon von Kindesbeinen an ein großer Fan der Blues. Doch es gibt ein Problem: „Maresca sucht einen anderen Stürmertypen als ihn“, so die italienische Sportzeitung. Gemeint ist Coach Enzo Maresca, der bei Chelsea übernehmen wird.

Geplatzt ist die Seifenblase damit aber natürlich nicht gänzlich. Osimhen und seine Berater sollen nun auf ein Angebot vom FC Arsenal warten. Sollte der englische Vizemeister ernst machen, dann würde der Torjäger seinen Chelsea-Traum vermutlich schnell ad acta legen. Dann war die Bettwäsche in der Jugend womöglich doch rot und weiß.

Félix hofft wieder

Und wie geht es weiter mit João Félix? Fragt man den Portugiesen, gibt es dazu keine zwei Meinungen: „João Félix – nur Barça“. So die Titelstory heute in der ‚Sport‘. Bedeutet: Der 24-Jährige will unbedingt bleiben und hofft, dass die Blaugrana gewillt sein werden, erneut eine Lösung mit Atlético Madrid zu finden.

Und der Trainerwechsel in Barcelona könnte sich durchaus als Segen herausstellen. Denn laut der täglich erscheinenden Sportzeitung würde der neue Coach Hansi Flick gerne mit Félix weiterarbeiten. Vorgänger Xavi dagegen hatte den Offensivspieler schon mehr oder weniger abgeschrieben. Nun gibt es neue Hoffnung – Flick sei dank.