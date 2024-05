Müller-Nachfolger gefunden: Schalke holt Hoffmann

Der FC Schalke 04 bessert auf der Torwart-Position nach. Wie die Königsblauen offiziell bekanntgeben, unterschreibt Ron-Thorben Hoffmann einen Dreijahresvertrag. Der 25-Jährige spielte zuletzt bei Eintracht Braunschweig, wo sein Kontrakt in diesem Sommer ausläuft.

„Mit Ron-Thorben gewinnen wir einen sehr reaktionsschnellen und athletischen Torwart. Ihn zeichnet ein auffällig gutes Umschalten nach abgefangenen Bällen sowie mutiges Agieren bei der Raumverteidigung von hohen Bällen aus”, sagt Sportdirektor Marc Wilmots, „zudem hat er in der vergangenen Saison unter schwierigen Umständen überdurchschnittlich gut performt.”

Hoffmann ergänzt: „Ich habe meine Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil ich davon überzeugt bin, dass Schalke der richtige Verein für mich ist. In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen. Schon jetzt freue ich mich darauf, in wenigen Wochen gemeinsam mit dem Team loszulegen und auf die Fans zu treffen.”

In Gelsenkirchen ist der Schlussmann als Ersatz für Marius Müller (30) eingeplant, den es voraussichtlich zum VfL Wolfsburg ziehen wird. Müller soll eine niedrige siebenstellige Ablösesumme einspielen.