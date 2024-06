Freiburg verpflichtet neuen Torhüter

Der SC Freiburg verstärkt sich auf der Torhüter-Position mit Jannik Huth. Der 30-Jährige kommt ablösefrei von Zweitligisten SC Paderborn in den Breisgau und soll neben Noah Atubolu (22) und Florian Müller (26) das Torhüter-Team komplettieren. In der vergangenen Saison verlor Huth seinen Stammplatz beim SCP und kam deshalb in der Liga nur auf 14 Einsätze, bei denen er einmal ohne Gegentor blieb.

Der Torhüter selbst freut sich auf seine neue Herausforderung: „Der SC Freiburg hat sich als familiär geführter Ausbildungsverein, mit seinem neuen Stadion und vor allem dank seiner sportlichen Erfolge in der Bundesliga, in der Europa League und im DFB-Pokal einen ausgezeichneten Ruf im deutschen Profifußball erarbeitet. Nach fünf Jahren in Paderborn – überwiegend in der 2. Liga – reizt es mich sehr, künftig wieder Teil eines Bundesligakaders zu sein. Ich freue mich schon, meine neuen Mitspieler und das Torhüter-Team kennenzulernen und mit ihnen täglich auf höchstem Niveau zu trainieren.“ Auch Sportdirektor Klemens Hartenbach ist voll des Lobes über die Neuverpflichtung: „Jannik ist ein moderner Torwart, der das Torhüterspiel verkörpert, das zum SC Freiburg passt. Dazu bringt er die nötige Erfahrung mit, um unser gesamtes Torhüter-Team zu unterstützen. Es ist nicht leicht den Spagat zwischen sportlicher Qualifikation und absehbar wenig Spielzeit hinzubekommen. Deshalb freuen wir uns, mit Jannik einen Torwart gefunden zu haben, der sich mit dieser Rolle total identifiziert.“