Geplatzter Bayern-Deal: Ouédraogo-Seite reagiert

Am gestrigen Sonntag sickerte etwas überraschend durch, dass der FC Bayern Mittelfeld-Juwel Assan Ouédraogo nicht unter Vertrag nehmen wird. Obwohl Berichten zufolge eigentlich nur noch die Unterschrift fehlte, nehmen die Münchner nun Abstand von einer Verpflichtung. Der Vater des 18-Jährigen, Alassane Ouédraogo, meldet sich zu Wort.

Gegenüber ‚Sky‘ stellt er klar: „Leider sind viele falsche Berichte über Assan im Umlauf. Fakt ist: Es hat nie eine Zusage von Assan und uns an den FC Bayern gegeben, obwohl wir seit Monaten einen gut dotierten und unterschriftsreifen Vertrag vom FC Bayern vorliegen hatten.“

„Uns war die Idee und Perspektive wichtiger als die finanziellen Möglichkeiten der Bayern“, führt Ouédraogo senior aus, „wir kannten die aktuelle Situation der Bayern und haben sie natürlich intensiv verfolgt. Die Bayern haben uns nun offen und ehrlich darüber informiert, dass sie sich aus verschiedenen Gründen einen Transfer von Assan in diesem Sommer nicht leisten wollen.“

15-Millionen-Gesamtpaket

Der Senkrechtstarter steht bis 2027 beim FC Schalke unter Vertrag. Allerdings beinhaltet das Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel, die sich inklusive Boni auf bis zu 15 Millionen Euro belaufen soll – zu viel für den deutschen Rekordmeister.

Dennoch scheint es, als hätte es auch von Spielerseite aus nie eine konkrete Zusage gegeben, wie der Vater des 1,91 Meter großen Rechtsfußes durchblicken lässt. Bleibt abzuwarten, wohin es Ouédraogo nun verschlägt. Interesse aus der Bundesliga bekunden unter anderem RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.

Zudem gibt es in der Premier League einen Markt für den deutschen U-Nationalspieler, wie sein Vater bestätigt: „Unsererseits gibt es noch keine Zusage an irgendeinen Verein. Was wir bestätigen können, ist, dass wir einige schriftliche Angebote erhalten haben. Nicht nur von den Bayern. Vor allem aus der Premier League haben sich viele Vereine sehr intensiv mit Assan beschäftigt. Es gibt Teams aus England, die Assan im Sommer gerne direkt für ihre Profi-Mannschaft verpflichten wollen.“

Geplant ist, dass Ouédraogo sofort an Schalke zurück verliehen wird und sich entsprechend noch eine Saison in Liga zwei entwickeln kann. Sein Vater kündigt an: „Wir werden zeitnah die richtige Entscheidung treffen“, betont aber auch: „Wir arbeiten zusammen mit Schalke 04 weiterhin daran, eine super Lösung für den Verein und für Assan zu finden. Assan trägt Schalke im Herzen, das kann ich versichern.“