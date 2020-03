Bericht: Arsenal will Mkhitaryan zurück

Henrikh Mkhitaryan könnte die AS Rom im Sommer verlassen und zum FC Arsenal zurückkehren. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, gehört der 31-Jährige zu den Kaderplanungen für die neue Saison von Mikel Arteta. „Ich habe Mkhitaryan immer gemocht. Er ist die Art von Spieler, die sich an jede Form und Mannschaft anpassen kann. Wir erwägen, ihn für die nächste Saison zu behalten. Wir verfolgen ihn genau. Bald werden wir alle nötigen Informationen haben, um die richtige Entscheidung zu treffen“, sagt der 37-jährige Trainer der Gunners.

Mkhitaryan war im September des vergangen Jahres auf Leihbasis in die Ewige Stadt gewechselt. Dort zählt der Armenier zu den Führungsspielern. Die Roma liebäugelt mit einem Verbleib von Mkhitaryan, für den sie allerdings rund 20 Millionen Euro auf den Tisch legen müssten. Dem italienischen Blatt zufolge möchte der Sportdirektor der Giallorossi, Gianluca Petrachi, in naher Zukunft die Verhandlungen mit dem FC Arsenal aufnehmen. Mkhitaryan ist vertraglich noch bis 2021 an die Nordlondoner gebunden.