Fresneda-Transfer vor dem Abschluss

Iván Fresneda wird sich in Kürze Sporting Lissabon anschließen. Wie Fabrizio Romano berichtet, reist der Rechtsverteidiger in den kommenden Stunden nach Portugal, um seinen Wechsel unter Dach und Fach zu bringen. In der Hauptstadt winkt dem U19-Nationalspieler ein Arbeitspapier bis 2028.

Real Valladolid, wo der 18-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag steht, erhält eine Sockelablöse von neun Millionen Euro, die durch Bonuszahlungen noch um drei Millionen ansteigen kann. Zudem habe sich der spanische Zweitligist eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent gesichert. Auch Borussia Dortmund und der FC Arsenal waren an Fresneda interessiert.