Transfer-Ausweg für Paquetá | „Neuer Vorstoß bei Gosens“

Paquetá zurück zu Flamengo?

Lucas Paquetá galt im vergangenen Jahr schon als designierter Neuzugang von Manchester City, als die Schock-Nachricht kam: Der Brasilianer in Diensten von West Ham United steht unter dem Verdacht des Wettbetrugs. Ende Mai dann die zweite Hiobsbotschaft: Nach monatelangen Ermittlungen wird Paquetá angeklagt. Seine Reaktion: „Ich weise die Vorwürfe in vollem Umfang zurück und werde mit allen Mitteln dafür kämpfen, meinen Namen reinzuwaschen.“ Ob ihm das gelingt oder nicht: Für die Karriere des 26-Jährigen ist das ein tiefer Einschnitt. Schlimmstenfalls droht eine Sperre von zehn Jahren und damit das Karriereende.

Trotz allem taucht Paquetá nun wieder als Transferthema in der Öffentlichkeit auf. ‚Globo Esporte‘ berichtet, dass Flamengo „Gespräche über die Rückkehr“ seines ehemaligen Spielers aufgenommen hat. Man wolle dem gefallenen Premier League-Star die Möglichkeit verschaffen, „sich frei zu fühlen und die Karriere fortzusetzen“. Oder anders formuliert: Der Klub aus Rio de Janeiro will sich Paquetás Situation zunutze machen, um einen der besten Spieler der jüngeren Vereinsgeschichte zurückzuholen. Moralische Bedenken scheinen keine zu bestehen. Die Verhandlungen mit West Ham befinden sich derweil noch am Anfang. Klar ist: Jene 80 Millionen Euro Ablöse, die City vor rund einem Jahr geboten haben soll, sind inzwischen völlig unrealistisch.

Benfica macht ernst

Nicht völlig unrealistisch, aber nach den aktuellen Eindrücken doch sehr unwahrscheinlich ist ein Verbleib von Robin Gosens bei Union Berlin. Schon in der vergangenen Woche war davon die Rede, dass Benfica weiter als möglicher Abnehmer bereitsteht und zeitnah einen Deal forcieren will. Das ist ‚Record‘ zufolge am vergangenen Sonntag passiert, als die Klubverantwortlichen neuen Kontakt zur Spielerseite geknüpft haben. Ein offizielles Angebot ist fest eingeplant. Dabei wolle man nah an jene 13 Millionen Euro herankommen, die Union vor rund einem Jahr mit Inter Mailand vereinbarte.

„Neuer Vorstoß bei Gosens“, betitelt genannte Sportzeitung den entsprechenden Bericht vom heutigen Donnerstag. Das Thema Benfica wurde rund um Gosens in den vergangenen Wochen eher auf kleiner Flamme gekocht. Doch da ein Transfer zum FC Bologna durch die Verpflichtung von Juan Miranda inzwischen in weite Ferne gerückt scheint und sonst derzeit keine heißere Spur nach Italien führt, könnte es am Ende doch auf portugiesischen Rekordmeister hinauslaufen. Anzumerken bleibt aber auch in diesem Fall: Der Transfersommer ist noch lang.