Herrlich vor neuer Aufgabe

Heiko Herrlich steht offenbar vor einem Engagement in Österreich. „Wenn nicht alles täuscht“, so berichtet die ‚Kronen Zeitung‘, heuert der 50-Jährige beim Erstligisten SCR Altach an. Noch am heutigen Freitag will der SCR seinen neuen Cheftrainer vorstellen. Die Verträge seien bereits unterzeichnet.

Zuletzt trainierte Herrlich von März 2020 bis April 2021 den FC Augsburg. Von Sommer 2017 bis Dezember 2018 war er als Cheftrainer von Bayer Leverkusen tätig, zuvor eineinhalb Jahre bei Jahn Regensburg. Nun folgt seine erste Station im Ausland.