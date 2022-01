PSG: Draxler und Di María positiv

Julian Draxler (28) und Ángel Di María (33) stehen Paris St. Germain vorerst nicht zur Verfügung. Wie Frankreichs Spitzenreiter mitteilt, wurde das Duo positiv auf Corona getestet und hat sich in häusliche Isolation begeben.

Draxler stand in der laufenden Saison in 14 Pflichtspielen auf dem Platz , Di María kam 16 Mal zum Einsatz. PSG tritt am Sonntag (20:45 Uhr) in der Liga bei Olympique Lyon an.