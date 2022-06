Gladbach: Kommt Tzolis im zweiten Anlauf?

Rückblick in den vergangenen Sommer: Borussia Mönchengladbach sucht nach neuem Personal für die offensive Außenbahn und zeigt konkretes Interesse am griechischen Talent Christos Tzolis von PAOK Saloniki. Auf den letzten Metern geht den Fohlen aber die Puste aus und Norwich City schlägt für elf Millionen Euro zu und holt den Offensivspieler in die Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer damals bei Norwich ist Daniel Farke, der mittlerweile in Gladbach unter Vertrag steht. Kommt mit ihm auch Tzolis im zweiten Anlauf zur Borussia? Der griechischen Zeitung ‚Sportime‘ zufolge ist der Bundesligist erneut an einer Verpflichtung interessiert. Farke habe schon „grünes Licht“ für den Transfer gegeben. Gespräche seien im Gange.

Ob Norwich den bis 2026 gebundenen Tzolis nach nur einem Jahr und dem Abstieg in die Championship wieder ziehen lässt, bleibt derweil ungewiss. Das erste Jahr des 20-Jährigen in England lief zumindest nicht nach Plan. 14 Mal kam Tzolis in der Liga zum Einsatz, in der Startelf stand er nur dreimal. Kein Tor und kein Assist stehen in der Statistik. Zum Vergleich: In der Vorsaison kam der Younngster für PAOK in 46 Pflichtspielen auf 16 Tore und zehn Vorlagen.