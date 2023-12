Neapel verleiht Zanoli

Alessandro Zanoli, bei der SSC Neapel kaum gefragt, soll andernorts mehr Spielpraxis sammeln. Laut Fabrizio Romano verleihen die Süditaliener den Rechtsverteidiger an Ligarivale FC Genua. In den kommenden Tagen soll der Deal perfekt gemacht werden, derzeit wird noch über die Leihgebühr verhandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison war Zanoli verliehen, damals noch an Stadtrivale Sampdoria Genua. Bei Napoli steht der 23-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag. Wettbewerbsübergreifend stehen in dieser Saison nur rund 140 Einsatzminuten auf seinem Konto.