Palace holt Muñoz an Bord

Daniel Muñoz setzt seine Karriere in der Premier League fort. Crystal Palace verkündet die Verpflichtung des kolumbianischen Nationalspielers, der einen bis 2027 datierten Vertrag unterschreibt. Per Option kann das Arbeitspapier um eine weitere Spielzeit verlängert werden.

Dem Vernehmen nach fließt eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen an den KRC Genk. Die Belgier hatten den Rechtsverteidiger 2020 für rund 4,5 Millionen aus seiner kolumbianischen Heimat nach Europa geholt. In der Jupiler Pro League zählte Muñoz zu den besten Spielern auf seiner Position.